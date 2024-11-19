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Дженоа незабаром змінить головного тренера

Олег Дідух — 19 листопада 2024, 12:50
Дженоа незабаром змінить головного тренера
Патрік Вієйра

Керівництво Дженоа ухвалило рішення звільнити Альберто Джилардіно з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Клуб, за який виступає українець Руслан Маліновський, уже визначився з новим наставником команди. Ним стане інший ексчемпіон світу, Патрік Вієйра. Його призначення очікується вже цього тижня.

Джилардіно очолює Дженоа з грудня 2022 року. В поточному сезоні генуезька команда посідає 17 місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи зону вильоту всього на одне очко.

Останнім місцем роботи Вієйра був Страсбур, який він покинув у липні поточного року. Раніше він також працював з Нью-Йорком, Ніццою та Крістал Пелес.

На початку листопада повідомлялося про те, що Red Bull може стати власником Дженоа.

Вієйра Дженоа Альберто Джилардіно

Альберто Джилардіно

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