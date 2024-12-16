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Малиновський відновив тренування після моторошної травми

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 14:30
Малиновський відновив тренування після моторошної травми

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський відновлюється після моторошної травми гомілкостопа.

В Instagram 31-річний хавбек поділився відео, на якому він приступив до бігової роботи.

Нагадаємо, Малиновський травмувався 21 вересня в матчі з Венецією. На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.

Наступного дня півзахисник успішно переніс операцію. За прогнозами спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, Малиновський зможе повернутися на поле ближче до кінця 2024 року.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

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