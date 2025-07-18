Дженоа орендувала у Інтера хавбека збірної Аргентини

Атакувальний півзахисник міланського Інтера Валентін Карбоні проведе сезон-2025/26 у оренді в Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба клубу Руслана Малиновського.

Опція викупу 20-річного аргентинця в орендній угоді не прописана.

Карбоні є вихованцем молодіжної академії Інтера, раніше вже відправлявся у оренди в Монцу та Марсель. У французькому клубі провів першу половину минулого сезону.

Карбоні встиг взяти участь у 4 матчах, після чого порвав хрестоподібну зв’язку коліна. В січні Марсель достроково розірвав оренду угоду. Після того аргентинець взяв участь у 3 матчах Інтера на клубному чемпіонаті світу та відзначився 1 голом.

На рахунку хавбека 3 матчі за збірну Аргентини, з якою він став переможцем Копа Америка-2024. Трансферна вартість Карбоні оцінюється в 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Дженоа хоче підписати голкіпера Баварії Даніеля Переца.