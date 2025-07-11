Клуб Малиновського хоче підписати голкіпера Баварії

Дженоа веде переговори з Баварією щодо можливого переходу голкіпера німецького клубу Даніеля Переца.

Про це повідомив портал Bayern & Germany.

За інформацією джерела, 25-річний ізраїльський голкіпер прагне стати основним воротарем у своєму новому клубі. Цей фактор відіграє ключову роль у виборі Переца.

Крім Дженоа, інтерес до Даніеля також виявили Брест та Мец, які вже встановили контакт з гравцем.

У сезоні 2025/26 Перец провів за Баварію лише 6 матчів, з яких 1 відіграв на нуль.

Зазначимо, що у складі Дженоа грає український півзахисник Руслан Малиновський, який нещодавно переніс операцію на нозі.