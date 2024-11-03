Red Bull може стати власником Дженоа

Клуб Руслана Малиновського, Дженоа, може незабаром отримати нового власника.

Про це повідомляє FootMercato.

За їхньою інформацією, можливість придбання клубу розглядає компанія Red Bull. Раніше повідомлялося про те, що австрійський гігант зацікавлений у придбанні Торіно, з яким уже має спонсорський контракт.

Втім, готовність нинішнього власника Торіно, Урбано Кайро, продати клуб викликає сумніви. При цьому Red Bull має тверді наміри інвестувати в італійський футбол, тому розглядає Дженоа як альтернативний варіант.

У жовтні вже повідомлялося про те, що власники генуезького клубу, компанія 777 Partners, були оголошені банкрутами і шукають покупців на "Грифонів".

У понеділок, 4 жовтня, Дженоа в 11 турі Серії А зіграє з Пармою, цей матч може стати останнім для головного тренера команди, Альберто Джилардіно. Наразі Дженоа посідає останнє, 20 місце у чемпіонаті Італії.