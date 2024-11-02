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Дженоа може отримати нового тренера вже найближчим часом – інсайдер

Ігор Чернявський — 2 листопада, 13:55
Дженоа може отримати нового тренера вже найближчим часом – інсайдер

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно може бути звільнений у разі поразки від Парми в 11 турі Серії А.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 4 листопада. Початок зустрічі – о 19:30 за київським часом. "Грифони" підходять до гри у статусі найгіршої команди чемпіонату Італії. Після 10 турів у їх активі лише 6 очок. Відставання від рятівного 17 місця становить лише два пункти.

За інформацією інсайдера, в якості наступника Джиллардіно керівництво Дженоа розглядає досвідченого Давіде Баллардіні, який раніше вже неодноразово працював із командою. Якщо 60-річний фахівець знову очолить "россоблу", то це буде його вже п’ятий прихід у Дженоа.

Джилардіно очолює генуезців уже майже два роки. В сезоні-2022/23 йому вдалося повернути "грифонів" у Серію А, а в попередній кампанії Дженоа закріпився в елітному дивізіоні, посівши 11 місце.

Дженоа Парма Чемпіонат Італії, Серія А Альберто Джилардіно Давіде Баллардіні

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