Дженоа може отримати нового тренера вже найближчим часом – інсайдер

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно може бути звільнений у разі поразки від Парми в 11 турі Серії А.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 4 листопада. Початок зустрічі – о 19:30 за київським часом. "Грифони" підходять до гри у статусі найгіршої команди чемпіонату Італії. Після 10 турів у їх активі лише 6 очок. Відставання від рятівного 17 місця становить лише два пункти.

За інформацією інсайдера, в якості наступника Джиллардіно керівництво Дженоа розглядає досвідченого Давіде Баллардіні, який раніше вже неодноразово працював із командою. Якщо 60-річний фахівець знову очолить "россоблу", то це буде його вже п’ятий прихід у Дженоа.

Alberto #Gilardino si gioca la panchina del #Genoa lunedì a #Parma. In caso di sconfitta il club rossoblù appare orientato a cambiare guida tecnica. Sondato Davide #Ballardini come possibile successore. Sarebbe la quinta volta alla guida del Grifone per Zio Balla. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2024

Джилардіно очолює генуезців уже майже два роки. В сезоні-2022/23 йому вдалося повернути "грифонів" у Серію А, а в попередній кампанії Дженоа закріпився в елітному дивізіоні, посівши 11 місце.