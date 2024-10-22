Клуб Малиновського може змінити власників

Американська компанія 777 Partners, яка є власником Дженоа, була оголошена банкрутом.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За їхньою інформацією, A-Cap, головний кредитор 777 Partners, вже доручив Moelis & Company зайнятися пошуком нових власників як для Дженоа, так і для інших клубів, якими володіє 777 Partners: Севільї, Герти, Васко де Гама, льєжського Стандарда, французького Ред Стара і австралійської Мельбурн Вікторії.

На придбання Дженоа вже з’явився перший претендент – американський бізнесмен італійського походження Джеймс Паллотта, який у 2011 – 2020 роках був власником Роми. Втім, він на даний момент лише займається збором інформації, і в прямі переговори не вступав.

Раніше повідомлялося про те, що Дженоа відмовився від підписання Маріо Балотеллі.