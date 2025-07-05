Інтер і Дженоа можуть провести обмін гравцями

Інтер і Дженоа найближчим часом можуть провести обмін гравцями.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, в угоду можуть увійти атакувальний хавбек Інтера Валентін Карбоні та центральний захисник Дженоа Коні Де Вінтер.

Інтер може придбати Де Вінтера за 30 мільйонів євро. Карбоні в такому випадку перейде в оренду з правом викупу. При цьому Інтер хоче включити в угоду опцію контрвикупу, щоби не втрачати контроль на гравцем остаточно.

Transfermarkt оцінює вартість Де Вінтера та Карбоні в 22 і 12 мільйонів євро відповідно. Аргентинець пропустив майже весь минулий сезон через травму коліна.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер може продати захисника Яна-Ореля Біссека в Астон Віллу.