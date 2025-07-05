Інтер може продати захисника в Астон Віллу

Центральний захисник Інтера Ян-Орель Біссек може продовжити кар’єру в Астон Віллі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, Біссек – пріоритетний варіант підсилення центру захисту для Астон Вілли. Інтер готовий продати свого гравця, але вимагає за нього щонайменше 35 мільйонів євро.

Готовність Інтера продати Біссека пов’язана з необхідністю знайти гроші на трансфер центрального захисника Парми Джованні Леоні. Саме "нерадзуррі" наразі вважаються головними претендентами на 18-річного таланта.

Біссек виступає за Інтер з літа 2023 року, його контракт діє до літа 2029 року. В минулому сезоні на його рахунку 3 голи та 3 асисти в 46 матчах у всіх турнірах. У березні 24-річний захисник дебютував за збірну Німеччини.