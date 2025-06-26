Фіорентина придбала талановитого одноклубника Коваленка

Центральний півзахисник Емполі та молодіжної збірної Італії Якопо Фацціні став гравцем Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба флорентійського клубу.

Контракт із 22-річним хавбеком розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Фіорентина заплатить за гравця 8 мільйонів євро плюс 2 мільйони можливих бонусів.

Фацціні є вихованцем Емполі. У поточному сезоні зіграв у 22 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 6 голами та 1 асистом. Фацціні є гравцем молодіжної збірної Італії U-21, за яку сумарно провів 5 матчів. 2 із них – на Євро-2025, де італійці вилетіли у чвертьфіналі.

Раніше Фіорентина оголосила про викуп у Дженоа форварда Альберта Гудмудссона, який провів сезон-2024/25 у Флоренції на правах оренди.