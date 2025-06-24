Фіорентина викупила форварда Дженоа, яким цікавилася Рома

Фіорентина оголосила про повноцінне підписання форварда Дженоа Альберта Гудмундссона.

Про це повідомляє пресслужба "фіалок".

Деталі угоди не розголошуються, за даними Transfermarkt сума переходу склала 13 млн євро. Ісландець провів минулий сезон в оренді у Фіорентині.

За 33 гри за "грифонів" в усіх турнірах Гудмундссон забив 8 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що в послугах ісландського нападника зацікавлена Рома, за яку виступає українець Артем Довбик.

Альберт Гудмундссон мав би замінити іншого форварда у складі "вовків" Ельдора Шомуродава, якого прагнуть продати, щоб вкластися у норми фінансового моніторингу УЄФА.