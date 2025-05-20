Головний тренер Інтера отримав щедру пропозицію із Саудівської Аравії

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі отримав щедру від Аль-Хіляля із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наставнику чинних чемпіонів Італії запропонували контракт із зарплатою в 20 мільйонів євро на рік. Пропозицію Індзагі презентував особисто президент Аль-Хіляля Саад бін Нафель, який у квітні відвідав Мілан.

За інформацією видання, 1 червня, наступного дня після фіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені, Індзагі вилетить на переговори в Саудівську Аравію. Керівництво Аль-Хіляля переконане, що тренер погодиться очолити їхню команду ще до старту клубного чемпіонату світу.

Водночас, Sky Sports і Джанлука ді Марціо підтверджують інформацію про те, що Індзагі отримав пропозицію від Аль-Хіляля, проте має намір залишитися в Інтері. Через це саудівський клуб уже переключився на альтернативні кандидатури – Марку Сільву та Нуну Ешпіріту Санту.

Індзагі очолює Інтер з літа 2021 року. Тренер виграв з клубом 6 трофеїв, включно з чемпіонством у Серії А минулого сезону, та двічі виводив команду в фінал Ліги чемпіонів. Раніше повідомлялося про те, що 49-річний фахівець продовжить контракт з Інтером.