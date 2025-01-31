Аль-Хіляль хоче замінити Неймара зіркою Реала

Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні зіркового вінгера мадридського Реала Родріго Гоеса. У клубі з Саудівської Аравії його розглядають як можливу заміну іншому бразильцеві, Неймару, контракт із яким розірвали декілька днів тому.

Про це повідомляє Marca.

Аль-Хіляль готовий запропонувати Реалу за гравця понад 100 мільйонів євро. Сам Родріго може стати одним із найбільш високооплачуваних гравців місцевого чемпіонату. У Саудівській Аравії на нього є довгострокові плани: бразильця хочуть зробити одним із головних обличь країни перед чемпіонатом світу 2034 року.

При цьому малоймовірно, що сам Родріго погодиться на перехід у Аль-Хіляль. Його контракт діє до літа 2028 року, і сам гравець хоче досягти значних успіхів із мадридським клубом.

У поточному сезоні на рахунку 24-річного бразильця 12 голів і 7 асистів у 28 матчах за Реал у всіх турнірах.