Клуб Гармаша та Рибалки через фінансові труднощі може не зіграти виїзний матч проти Ужгорода – ЗМІ

ФК Лісне ризикує не зіграти гостьовий матч із Ужгородом у межах 14-го туру Групи А в першості Другої ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, клуб може не поїхати на матч через фінансові труднощі

Раніше посаду головного тренера клубу залишив Олександр Рябоконь, який невдовзі після цього очолив Лівий Берег.

Наявність фінансової заборгованості перед колишнім головним тренером визнав директор клубу Віктор Зелінський. При цьому сам Рябоконь висловлював надію, що ФК Лісне дограє до кінця першої частини сезону.

Як відомо, у складі команди виступають колишні півзахисники Динамо та збірної України Сергій Рибалка та Денис Гармаш.

У турнірній таблиці Групи А Другої ліги Лісне посідає 4-ту позицію. Виїзний матч із Ужгородом заплановано на неділю, 19 жовтня.