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Верес відправив захисника у клуб Другої ліги

Олександр Булава — 8 вересня, 21:44
Верес відправив захисника у клуб Другої ліги
НК Верес

Рівненський Верес відправив 20-річного захисника Іллю Козубенка в оренду до стрийської Скали 1911, яка виступає в Другій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. До цього гравець виступав у складі першолігового Хуста. Напередодні клуб із Закарпаття достроково припинив свою участь у чемпіонаті України у Першій лізі.

До складу "червоно-чорних" Козубенко приєднався взимку цього року. У минулому сезоні в його активі 11 матчів за юнацьку команду Вереса.

Напередодні рівненський клуб здобув мінімальну перемогу над львівськими Карпатами у товариському матчі.

Наразі Верес з 4 очками займає дванадцяту сходинку у турнірній таблиці чемпіонаті України. Наступний матч команда зіграє 15 вересня проти Полісся.

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