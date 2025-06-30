Жирона продовжила контракт із легендою клубу

Уругвайський форвард Крістіан Стуані продовжив контракт із іспанською Жироною.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

За їхньою інформацією, новий контракт розрахований на один рік – до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження ще на один сезон.

Стуані виступає за Жирону з літа 2017 року та став справжньою легендою клубу. 38-річний уругваєць – рекордсмен каталонців як за кількістю проведених матчів (247), так і за забитими голами (129). У сезоні-2024/25 на рахунку Стуані 11 голів і 2 асиста в 41 матчі за Жирону в усіх турнірах.

Окрім Жирони, Стуані в своїй кар’єрі також грав за Данубіо, Белла Вісту, Реджину, Альбасете, Леванте, Расинг, Еспаньол і Мідлсбро.

Раніше головний тренер Жирони Мічел Санчес перевів українця Владислава Крапивцова на роль другого воротаря команди.