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Жирона продовжила контракт із легендою клубу

Олег Дідух — 30 червня 2025, 13:48
Жирона продовжила контракт із легендою клубу
Крістіан Стуані
ФК Жирона

Уругвайський форвард Крістіан Стуані продовжив контракт із іспанською Жироною.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

За їхньою інформацією, новий контракт розрахований на один рік – до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження ще на один сезон.

Стуані виступає за Жирону з літа 2017 року та став справжньою легендою клубу. 38-річний уругваєць – рекордсмен каталонців як за кількістю проведених матчів (247), так і за забитими голами (129). У сезоні-2024/25 на рахунку Стуані 11 голів і 2 асиста в 41 матчі за Жирону в усіх турнірах.

Окрім Жирони, Стуані в своїй кар’єрі також грав за Данубіо, Белла Вісту, Реджину, Альбасете, Леванте, Расинг, Еспаньол і Мідлсбро.

Раніше головний тренер Жирони Мічел Санчес перевів українця Владислава Крапивцова на роль другого воротаря команди.

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