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Менеджер мадридського Атлетико стане спортивним директором Інтер Маямі

Станіслав Лисак — 1 квітня 2025, 21:37
Менеджер мадридського Атлетико стане спортивним директором Інтер Маямі
Інтер Маямі

Футбольний функціонер Альберто Морреро, який працював у Атлетико Мадрид, стане головним спортивним директором клубу Девіда Бекхема Інтер Маямі.

Про це повідомляє журналіст GiveMeSport Том Богрет.

Морреро стане третім керівником команди, починаючи з сезону 2024 року. Кілька років цю посаду обіймав авторитетний функціонер Кріс Гендерсон, якого згодом замінив Рауль Санллехі, попри те, що вони з Гендерсоном працювали разом.

Згодом Гендерсон став спортивним директором Атланти Юнайтед, після чого Санллехі звільнив головного скаута команди Марка Прізанта, який швидко знайшов нову роботу, влаштувавшись у Сан-Дієко асистентом спортивного директора.

Наразі Інтер Маямі одноосібно очолює Східну конференцію МЛС, заробивши 13 очок у 5 поєдинках.

Напередодні співвласник "рожевих" та легендарний футболіст Девід Бекхем раптово розпочав святкування свого 50-річчя 31 березня, а не 2 травня, як в нього вказано в паспорті. Цілком ймовірно, що це частина жарту на честь 1 квітня.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Девід Бекхем

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