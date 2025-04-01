Родина, Мессі та зірки спорту: Бекхем відсвяткував 50-річчя яскравою вечіркою в Маямі

Легендарний футболіст Девід Бекхем раптово розпочав святкування свого 50-річчя 31 березня, а не 2 травня, як в нього вказано в паспорті. Цілком ймовірно, що це частина жарту на честь 1 квітня.

Святкова подія відбулася в Маямі, у вишуканому ресторані Cipriani, де ексзірка збірної Англії зібрав найближчих людей.

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На знімках із заходу можна побачити іменинника, Вікторію Бекхем, їхню доньку Гарпер, синів Ромео і Круза, а також їхніх дівчат – Кім і Джекі. Найстарший син Девіда, Бруклін, на святі помічений не був.

Окрім родини на свято завітали з дружинами Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Жорді Альба та Серхіо Бускетс, які виступають за Інтер Маямі. Також серед гостей були легенда американського футболу Том Бреді і ексзірка НБА Шакіл О'Ніл.

"Я подумав, що варто почати святкувати трохи раніше. Така особлива ніч у Маямі. Мені дуже пощастило мати чудових друзів і родину, щоб розпочати святкування мого 50-річчя", – написав у соцмережах Бекхем.

Нагадаємо, Девід Бекхем завершив професійну кар'єру у 2013 році, виступаючи за французький Парі Сен-Жермен. Зараз він займається бізнесом і футбольним менеджментом, в тому числі він є співвласником та президентом клубу Інтер Маямі.

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