Астон Вілла реконструює стадіон перед Євро-2028
"Вілла Парк"
Астон Вілла
Астон Вілла оголосила про рішення провести реконструкцію домашньої арени заради збільшення її пропускної спроможності.
Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.
"Вілліани" вирішили перебудувати Північну трибуну, збільшивши місткість "Вілла Парк" до 50 000 глядачів. За даними ЗМІ, це рішення пов'язане із Євро-2028, один з господарів якого буде Бірмінгем і, власне, стадіон Астон Вілли.
Арену було відкрито у 1897 році, а наразі він має четверту кваліфікацію за рівнем УЄФА. Втім, останній матч збірної Англії було зіграно у 2005 році. Цікаво, що остання реконструкція стадіону була у 1996 році.
Раніше повідомлялось, що Астон Вілла може влітку підписати багаторічного лідера Манчестер Сіті.