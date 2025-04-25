Астон Вілла реконструює стадіон перед Євро-2028

Астон Вілла оголосила про рішення провести реконструкцію домашньої арени заради збільшення її пропускної спроможності.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

"Вілліани" вирішили перебудувати Північну трибуну, збільшивши місткість "Вілла Парк" до 50 000 глядачів. За даними ЗМІ, це рішення пов'язане із Євро-2028, один з господарів якого буде Бірмінгем і, власне, стадіон Астон Вілли.

The North Stand redevelopment will increase Villa Park’s capacity to over 50,000, without reducing current matchday capacity in the process.



The enhancements will further modernise the stadium to solidify its status as a world-class sports and entertainment venue. pic.twitter.com/Xhi76Q1P3s — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 24, 2025

Арену було відкрито у 1897 році, а наразі він має четверту кваліфікацію за рівнем УЄФА. Втім, останній матч збірної Англії було зіграно у 2005 році. Цікаво, що остання реконструкція стадіону була у 1996 році.

Раніше повідомлялось, що Астон Вілла може влітку підписати багаторічного лідера Манчестер Сіті.