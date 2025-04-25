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Астон Вілла реконструює стадіон перед Євро-2028

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 12:54
Астон Вілла реконструює стадіон перед Євро-2028
"Вілла Парк"
Астон Вілла

Астон Вілла оголосила про рішення провести реконструкцію домашньої арени заради збільшення її пропускної спроможності.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

"Вілліани" вирішили перебудувати Північну трибуну, збільшивши місткість "Вілла Парк" до 50 000 глядачів. За даними ЗМІ, це рішення пов'язане із Євро-2028, один з господарів якого буде Бірмінгем і, власне, стадіон Астон Вілли.

Арену було відкрито у 1897 році, а наразі він має четверту кваліфікацію за рівнем УЄФА. Втім, останній матч збірної Англії було зіграно у 2005 році. Цікаво, що остання реконструкція стадіону була у 1996 році.

Раніше повідомлялось, що Астон Вілла може влітку підписати багаторічного лідера Манчестер Сіті.

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