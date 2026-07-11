Колишній захисник Шахтаря може перейти в Ноттінгем Форест

Бразильський захисник Фіорентини Додо потрапив у сферу інтересу англійського Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Ноттінгем Форест шукає підсилення на правий фланг захисту та вже зробив перший запит щодо Додо. Проте повноцінних переговорів між сторонами поки що немає.

Окрім Ноттінгем Форест, у послугах 27-річного бразильця також зацікавлені Рома та Наполі.

Зазначимо, що Додо перейшов у Фіорентину з донецького Шахтаря в 2022 році за 15 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 3 асисти в 47 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

Контракт 27-річного бразильця з Фіорентиною діє до літа 2027 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 16 мільйонів євро.