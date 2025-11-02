Українська правда
Жодної перемоги в чемпіонаті: аутсайдер АПЛ оголосив про звільнення тренера

Олексій Погорелов — 2 листопада 2025, 14:44
Жодної перемоги в чемпіонаті: аутсайдер АПЛ оголосив про звільнення тренера
Вулвергемптон

Вітор Перейра був звільнений з посади головного тренера Вулвергемптона.

Про це повідомляє сайт англійського клубу.

Разом із Перейрою команду залишив увесь тренерський штаб 57-річного португальця, який пропрацював на "Молінью" трохи менше одного року.

"Після прибуття на "Молінью" минулого грудня, Перейра та його тренери одразу ж справили вплив, привівши команду до успішної другої половини сезону Прем'єр-ліги.

Однак результати та виступи цього сезону не відповідали прийнятним стандартам, і в результаті було визнано необхідним змінити керівництво.

Ми дякуємо Вітору та його помічникам за їхні зусилля та бажаємо їм усього найкращого в майбутньому", – йдеться у заяві.

Місце Перейри на тимчасовій основі посяде головний тренер команди U-21 Джеймс Коллінз, йому допомагатиме тренер команди U-18 Річард Вокер. Вони керуватимуть "вовками", поки клуб не знайде постійного наступника Перейри.

Вітор Перейра очолив Вулвергемптон 19 грудня 2024 року. За цей час команда виграла 14 матчів, 9 разів зіграла внічию та зазнала 19 поразок (баланс голів 54:64).

Останньою краплею стала розгромна поразка від Фулгема (0:3) в АПЛ. Після 11 зіграних турів Вулвергемптон посідає останнє місце турнірної таблиці чемпіонату Англії, заробивши тільки два очки.

Нагадаємо, що вчора, 1 листопада, відбулася ще одна тренерська відставка – Патрік Вієйра був звільнений з посади головного тренера Дженоа Руслана Малиновського.

