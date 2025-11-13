Джеррард може очолити відомий англійський клуб

Колишній наставник Астон Вілли та Рейнджерса Стівен Джеррард розглядається одним із головних кандидатів на посаду головного тренера Мідлсбро.

Про це повідомляє Rousing the kop.

Клуб йде на другому місці у Чемпіоншипі перед листопадовою паузою, але залишився без головного тренера після того, як Роб Едвардс перейшов до Вулвергемптона.

Джеррард уже має досвід роботи в Англії – він тренував Астон Віллу після успішного періоду в Рейнджерсі, з яким виграв чемпіонат Шотландії. Востаннє англієць працював у Саудівській Аравії, де очолював Аль-Іттіфак, але залишив команду в січні 2025 року.

Сам Стівен також зацікавлений у поверненні до тренерської роботи. Якщо угода відбудеться, то разом із ним до клубу може приєднатися Майкл Біл – колишній тренер академії Ліверпуля, який працював асистентом Джеррарда у Рейнджерсі та Аль-Іттіфаку.

