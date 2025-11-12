Джеррард отримав пропозицію роботи від клубу Чемпіоншипу

Легенда Ліверпуля та екстренер Астон Вілли Стівен Джеррард отримав пропозицію роботи від одного з лідерів Чемпіоншипу.

Про це пише Talksport.

У послугах 45-річного фахівця зацікавлений Мідлсбро, який незабаром може залишитись без тренера – Роба Едвардса планує перекупити Вулвергемптон.

Останнім клубом в кар'єрі Стіві Джи був Аль-Іттіфак, який він залишив у січні 2025 року. Напередодні роботу Джеррарду пропонував Рейнджерс, але наставник відмовився повертатись на "Айброкс".

Після 15 турів у Чемпіоншипі, Мідлсбро посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 29 очок. Лідер в особі Ковентрі має 34 залікові бали.

Раніше Джеррард відмовився від пропозиції з Росії.