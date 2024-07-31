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Клопп: На сьогодні я завершив тренерську кар’єру

Ігор Чернявський — 31 липня, 18:35
Клопп: На сьогодні я завершив тренерську кар’єру

Німецький тренер Юрген Клопп наразі не збирається повертатися у футбол.

Про це він розповів у інтерв’ю Sky Sports.

"На сьогодні я завершив тренерську кар’єру. Я пішов не зі своєї примхи, це було спільне рішення. Я шукаю тиши та спокою. Настав час відійти у бік та залишити все позаду. Чи буду я тренувати знову? Наразі я б виключив це. Подивимося, як буде через кілька місяців. Наразі нічого не відбувається", — сказав Клопп.

Нагадаємо, після завершення минулого сезону Юрген залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. В Німеччині він працював із Майнцом та Боруссією Дортмунд.

Нещодавно Клоппа намагалися запросити на посаду головного тренера збірної США, але він очікувано відхилив пропозицію.

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