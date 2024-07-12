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Клопп відмовився очолити збірну США

Владислав Уткін — 12 липня, 00:35
Клопп відмовився очолити збірну США

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відмовився очолити збірну США.

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Зазначається, що попередні перемовини відбулись через посередників, а німецький фахівець ввічливо відмовив у пропозиції, адже хоче взяти паузу у футболі.

Зазначимо, що нещодавно головного тренера США Грега Бергалтера звільнили після того, як команда не змогла вийти у плейоф на домашньому Кубку Америки.

Нагадаємо, США також буде приймати чемпіонат світу-2026, разом із Канадою та Мексикою.

Юрген Клопп Збірна США з футболу

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