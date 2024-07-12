Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відмовився очолити збірну США.

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Зазначається, що попередні перемовини відбулись через посередників, а німецький фахівець ввічливо відмовив у пропозиції, адже хоче взяти паузу у футболі.

🚨 Jurgen Klopp has rebuffed approach to become USA head coach. Initial contact through intermediaries last week but opportunity politely declined; reiterated to #USMNT bosses former #LFC manager wants break from football @TheAthleticFC post @MiguelDelaney https://t.co/QWxxiBHzrI — David Ornstein (@David_Ornstein) July 11, 2024

Зазначимо, що нещодавно головного тренера США Грега Бергалтера звільнили після того, як команда не змогла вийти у плейоф на домашньому Кубку Америки.

Нагадаємо, США також буде приймати чемпіонат світу-2026, разом із Канадою та Мексикою.