Клопп відмовився очолити збірну США
Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відмовився очолити збірну США.
Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
Зазначається, що попередні перемовини відбулись через посередників, а німецький фахівець ввічливо відмовив у пропозиції, адже хоче взяти паузу у футболі.
Зазначимо, що нещодавно головного тренера США Грега Бергалтера звільнили після того, як команда не змогла вийти у плейоф на домашньому Кубку Америки.
Нагадаємо, США також буде приймати чемпіонат світу-2026, разом із Канадою та Мексикою.