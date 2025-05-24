Я був розчарований, – Клопп відреагував на свист фанатів Ліверпуля в бік Трента

Колишній головний тренер Ліверпуля відреагував на позицію вболівальників щодо трансферу Александера-Арнольда в Реал на правах вільного агента.

Думку фахівця наводить ESPN.

"Я не хочу нікому нав'язувати свою думку та казати, що я розмірковую правильно, а хтось інший – неправильно. Я не кажу, що ви не маєте права розчаруватись, але ви повинні пам'ятати, що цей гравець зробив для клубу.

Коли я дивився гру з Арсеналом, то почув свист і спочатку подумав, що це щось не те з моїм телевізором. Мені знадобилось ще десять секунд, щоб усе усвідомити та вимкнути трансляцію.

Більше, ніж тоді, я не міг бути розчарованим. Щодня він віддавав усього себе за цю емблему. Через 20 років в одному клубі він вирішив спробувати щось інше. Якщо хтось і повинен злитись, то це власники, але вони спокійні", – сказав Клопп.

Нагадаємо, оборонець приєднався до академії "червоних" у 2004 році. За основну команду футболіст дебютував у сезоні-2016/17, коли йому було 18 років. За цей час за клуб Александр-Арнольд зіграв 352 поєдинки в усіх турнірах, забивши 23 голи.

У складі Ліверпуля він двічі вигравав АПЛ, перемагав у Кубку Англії, Кубку Ліги, Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та ставав переможцем клубного чемпіонату світу.

На початку травня Трент оголосив, що залишить команду після 20 років в системі "червоних".

Раніше стало відомо, чи зіграє Александер-Арнольд в останньому матчі сезону-2024/25 проти Крістал Пелес.