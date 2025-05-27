Клопп відреагував на жахливий інцидент під час чемпіонського параду Ліверпуля
Юрген Клопп
Ред Булл
Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про жахливий інцидент, який стався під час чемпіонського параду "червоних" вулицями міста.
Німець опублікував звернення у своїх соцмережах.
"Моя сім'я та я спустошені та шоковані. Наші думки та молитви разом з усіма постраждалими. Ти ніколи не будеш один ("You'll Never Walk Alone" – гімн Ліверпуля, – прим.)", – написав Клопп.
Зазначається, що поліція заарештувала 53-річного білого британця та не розглядає подію як тероризм.
Наразі відомо про 27 осіб, яких було доставлено до лікарні, зокрема четверо дітей.
Це не перший випадок наїзду автомобіля у натовп в Європі – на початку травня Європейська правда писала про схожий інцидент у Штутгарті, а ще раніше повідомлялось про наїзд на людей у Мангеймі.
Раніше на трагедію в Ліверпулі відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.