Автомобіль в’їхав у натовп фанатів Ліверпуля під час чемпіонського параду

Шокуюча подія трапилася сьогодні, 26 травня, в центрі міста Ліверпуль під час чемпіонського пораду однойменного футбольного клубу.

Під кінець параду в натовп фанатів Ліверпуля в’їхало авто, водій якого продовжував рухатися та збивати людей – його дії, очевидно, носили навмисний характер. Згодом авто все ж зупинилося, водія вдалося заарештувати. Мотиви його вчинку наразі не відомі.

BREAKING - A vehicle has plowed into a crowd of celebrating fans today on Dale Street in Liverpool City Centre. The fans had gathered to celebrate Liverpool’s Premier League win. Multiple injuries are suspected. One man has been detained. pic.twitter.com/MfxarfLWbB — Right Angle News Network (@Rightanglenews) May 26, 2025

До місця інциденту на допомогу постраждалим направилися бригади швидкої допомоги. Станом на даний момент ніхто з уболівальників не загинув.

Нагадаємо, Ліверпуль оформив чемпіонський титул у поточному сезоні АПЛ ще наприкінці квітня, за 4 тури до фінішу. Для клубу це чемпіонство стало першим за останні 5 років і сумарно 20-м в історії.