Автомобіль в’їхав у натовп фанатів Ліверпуля під час чемпіонського параду
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Шокуюча подія трапилася сьогодні, 26 травня, в центрі міста Ліверпуль під час чемпіонського пораду однойменного футбольного клубу.
Під кінець параду в натовп фанатів Ліверпуля в’їхало авто, водій якого продовжував рухатися та збивати людей – його дії, очевидно, носили навмисний характер. Згодом авто все ж зупинилося, водія вдалося заарештувати. Мотиви його вчинку наразі не відомі.
До місця інциденту на допомогу постраждалим направилися бригади швидкої допомоги. Станом на даний момент ніхто з уболівальників не загинув.
Нагадаємо, Ліверпуль оформив чемпіонський титул у поточному сезоні АПЛ ще наприкінці квітня, за 4 тури до фінішу. Для клубу це чемпіонство стало першим за останні 5 років і сумарно 20-м в історії.