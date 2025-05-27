Прем'єр-міністр Великої Британії відреагував на трагедію під час чемпіонського параду Ліверпуля

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на трагедію в Ліверпулі, коли було скоєно наїзд на натовп.

Про це повідомила служба BBC.

Політик похвалив поліцію та рятувальників за "хоробрість, яку вони проявили під час несення служби" та запевнив, що усі його думки зараз із постраждалими внаслідок інциденту.

"Ліверпуль тримається разом, а вся країна підтримує Ліверпуль", – заявив Страмер.

Зазначається, що поліція заарештувала 53-річного білого британця та не розглядає подію як тероризм.

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Наразі відомо про 27 осіб, яких було доставлено до лікарні, зокрема четверо дітей.

Це не перший випадок наїзду автомобіля у натовп в Європі – на початку травня Європейська правда писала про схожий інцидент у Штутгарті, а ще раніше повідомлялось про наїзд на людей у Мангеймі.