Клаусула Вільямса по новому контракту зросла до 100 млн євро – інсайдер

У зіркового вінгера Атлетика з Більбао Ніко Вільямса змінилась сума клаусули за новим контрактом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода розрахована на 10 років – до літа 2035-го. Його попередню клаусулу збільшено на 50% – раніше вона складала 58 мільйонів євро. Тепер за умовами нового контракту з клубом становить 95-100 мільйонів євро.

Зазначається, що спортивний директор басків Мікель Гонсалес вдруге з липня 2024 року отримав від Ніко Вільямса згоду на продовження співпраці. Минулого літа під час Євро-2024 функціонер також намагався переконати Ніко Вільямса залишитися в команді.

Минулого сезону на рахунку 22-річного Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.

Раніше до футболіста проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".