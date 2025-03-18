Клас не купиш, – Рабйо жорстко розкритикував президента ПСЖ

Півзахисник Марселя Адріан Рабйо висловився щодо президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі після матчу в межах Ліги 1. Тоді під час поєдинку фанати парижан вигукували образливі вирази на адресу хавбека.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Образи моєї матері та померлого батька... Одного рази за все прийдеться платити й до раю ти точно не потрапиш. Нассер, ти можеш мати всі гроші світу, але клас не купиш", – заявив Рабйо.

Зазначимо, що сам хавбек є уродженцем Парижу та вихованцем ПСЖ, за який зіграв понад 200 матчів у всіх турнірах.

У складі столичного колективу Рабйо п'ять разів ставав чемпіоном Франції та чотири рази тріумфував у Кубку країни.

У 2019 році Адрієн перебрався до Ювентуса, а влітку 2024 року став гравцем Марселя.

Раніше власник Ліона розкритикував президента Ліги 1, назвавши його "кімнатним песиком ПСЖ".