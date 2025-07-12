Президент ПСЖ вразив жестом доброти: запросив юного фаната на фінал клубного чемпіонату світу
Поки більшість футбольних зірок уже роз’їхалася після Клубного чемпіонату світу, гравці та керівництво ПСЖ залишилися у США і готуються до фіналу.
Серед тих, кого можна помітити на вулицях Нью-Йорка, виявився і президент французького гранда Нассер Аль-Хелайфі. Саме він і став головним героєм зворушливої історії, яка швидко облетіла соціальні мережі.
Поблизу офіційного фан-шопу ПСЖ до функціонера звернувся хлопчик, який попросив зробити фото. Маленький уболівальник щиро зізнався, що підтримуватиме парижан у фіналі проти Челсі.
Аль-Хелайфі був настільки вражений, що вирішив зробити дещо більше – зв’язався з батьками дитини через свого помічника та подарував родині квитки на вирішальний матч.
Нагадаємо, фінал Клубного чемпіонату світу відбудеться у неділю, 13 липня. У ньому зійдуться дві найсильніші команди турніру – ПСЖ, який сенсаційно розгромив Реал з рахунком 4:0, та лондонський Челсі, що впевнено пройшов Флуміненсе (2:0).
На "Чемпіоні" також можна дізнатися, де дивитися фінал клубного чемпіонату світу ПСЖ – Челсі.