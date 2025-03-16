ПСЖ здолав Марсель у 26 турі Ліги 1, матч Монпельє та Сент-Етьєна зупинили
Сьогодні, 16 березня, відбулися матчі в межах 26 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.
Зокрема лідер чемпіонату ПСЖ розібрався з Марселем, що йде на другому місці. Таким чином ПСЖ відірвався від переслідувачів на 19 очок.
Також Ліон переміг Гавр, Страсбург здолав Тулузу, а Брест у меншості втримав нічию з Реймсом.
А ось гра між Монпельє та Сент-Етьєном була призупинена через дії фанатів. Вболівальники Монпельє на 63 хвилині закидали поле димовими шашками та фаєрами, а на одній з трибун, за повідомленням ЗМІ, почалася пожежа. У підсумку гру перенесли.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
26 тур, 16 березня
Ліон – Гавр 4:2 (1:2)
Голи: 1:0 – 22 Ляказетт, 1:1 – 31 Туре (пен.), 1:2 – 45+1 Касімір, 2:2 – 78 Фофана, 3:2 – 82 Мікаутадзе, 4:2 – 90+6 Альмада.
Брест – Реймс 0:0
Вилучення: Айдара 90+1 (Брест, пряма червона)
Монпельє – Сент-Етьєн 0:2 (0:1) (призупинено)
Голи: 0:1 – 11 Стассін, 0:2 – 53 Стассін
Вилучення: Бернауер 45 (Сент-Етьєн, друга жовта)
Страсбург – Тулуза 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 3 Магрі, 1:1 – 47 Лемарешаль, 2:1 – 54 Сантос
ПСЖ – Марсель 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 17 Дембеле, 2:0 – 42 Мендеш, 2:1 – 51 Гуірі, 3:1 – 76 Лірола (а.г.)
Турнірна таблиця Ліги 1
Нагадаємо, у минулому турі ПСЖ розгромив Ренн, а Марсель зазнав домашньої поразки від Ланса.