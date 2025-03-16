ПСЖ здолав Марсель у 26 турі Ліги 1, матч Монпельє та Сент-Етьєна зупинили

Сьогодні, 16 березня, відбулися матчі в межах 26 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема лідер чемпіонату ПСЖ розібрався з Марселем, що йде на другому місці. Таким чином ПСЖ відірвався від переслідувачів на 19 очок.

Також Ліон переміг Гавр, Страсбург здолав Тулузу, а Брест у меншості втримав нічию з Реймсом.

А ось гра між Монпельє та Сент-Етьєном була призупинена через дії фанатів. Вболівальники Монпельє на 63 хвилині закидали поле димовими шашками та фаєрами, а на одній з трибун, за повідомленням ЗМІ, почалася пожежа. У підсумку гру перенесли.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

26 тур, 16 березня

Ліон – Гавр 4:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 22 Ляказетт, 1:1 – 31 Туре (пен.), 1:2 – 45+1 Касімір, 2:2 – 78 Фофана, 3:2 – 82 Мікаутадзе, 4:2 – 90+6 Альмада.

Брест – Реймс 0:0

Вилучення: Айдара 90+1 (Брест, пряма червона)

Монпельє – Сент-Етьєн 0:2 (0:1) (призупинено)

Голи: 0:1 – 11 Стассін, 0:2 – 53 Стассін

Вилучення: Бернауер 45 (Сент-Етьєн, друга жовта)

Страсбург – Тулуза 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Магрі, 1:1 – 47 Лемарешаль, 2:1 – 54 Сантос

ПСЖ – Марсель 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Дембеле, 2:0 – 42 Мендеш, 2:1 – 51 Гуірі, 3:1 – 76 Лірола (а.г.)

Турнірна таблиця Ліги 1

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Нагадаємо, у минулому турі ПСЖ розгромив Ренн, а Марсель зазнав домашньої поразки від Ланса.