Я тобі не Андрій Валерійович: Шахтар потужно затролив Ярмоленка за скандальне відео з фанатом
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Донецький Шахтар не зміг пройти повз відомого скандалу навколо вінгера Динамо Андрія Ярмоленка та юного фаната.
Не так давно ветеран киян публічно насварив 14-річного хлопчика за те, що він назвав "Ярмолою".
Чинний чемпіон України записав схоже відео, але вже у гумористичному форматі. Головним героєм став легендарний голкіпер Андрій Пятов.
На ролику до ексфутболіста звертаються "Андрій Валерійович", проте він підходить до фаната і просить його ставитися більш шановано.
"Який я тобі Андрій Валерійович? Я "Кучерявий", – сказав Пятов.
Нагадаємо, після скандалу з хлопчиком Ярмоленко виступив із публічною заявою. Лідер Динамо не хотів образити хлопчика, а лише жадав поваги до себе.