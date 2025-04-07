Я тобі не Андрій Валерійович: Шахтар потужно затролив Ярмоленка за скандальне відео з фанатом

Донецький Шахтар не зміг пройти повз відомого скандалу навколо вінгера Динамо Андрія Ярмоленка та юного фаната.

Не так давно ветеран киян публічно насварив 14-річного хлопчика за те, що він назвав "Ярмолою".

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Чинний чемпіон України записав схоже відео, але вже у гумористичному форматі. Головним героєм став легендарний голкіпер Андрій Пятов.

На ролику до ексфутболіста звертаються "Андрій Валерійович", проте він підходить до фаната і просить його ставитися більш шановано.

"Який я тобі Андрій Валерійович? Я "Кучерявий", – сказав Пятов.

Нагадаємо, після скандалу з хлопчиком Ярмоленко виступив із публічною заявою. Лідер Динамо не хотів образити хлопчика, а лише жадав поваги до себе.