Шахтар назвав найкращого гравця листопада
Дмитро Різник
ФК Шахтар
Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник визнаний найкращим гравцем листопада.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У голосуванні серед уболівальників Різник набрав 80,6% голосів уболівальників. Він випередив Олександра Зубкова, Артема Бондаренка та Егіналду.
У листопаді воротар провів 5 матчів і встановив рекорд за сейвами в поєдинку Ліги чемпіонів із ПСВ.
Напередодні Шахтар з голами Невертона, Судакова та Траоре обіграв Ворсклу в чемпіонаті України.