Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар назвав найкращого гравця листопада

Олександр Булава — 7 грудня 2024, 16:56
Шахтар назвав найкращого гравця листопада
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник визнаний найкращим гравцем листопада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні серед уболівальників Різник набрав 80,6% голосів уболівальників. Він випередив Олександра Зубкова, Артема Бондаренка та Егіналду.

У листопаді воротар провів 5 матчів і встановив рекорд за сейвами в поєдинку Ліги чемпіонів із ПСВ.

Напередодні Шахтар з голами Невертона, Судакова та Траоре обіграв Ворсклу в чемпіонаті України.

Чемпіонат України, УПЛ Дмитро Різник Шахтар Донецьк

Чемпіонат України, УПЛ

Екснападник Сассуоло не підійшов Руху та спробує свої сили в Чорноморці – джерело
Лівий берег з трьома голами Дедуха здолав ЛНЗ у 16 турі УПЛ
Колишній нападник Динамо та Шахтаря оголосив про завершення кар'єри
Стали відомі коментатори 16 туру УПЛ
Морально вбиті: Бабич – про стан Бутка та Петряка після скандального матчу з Олександрією

Останні новини