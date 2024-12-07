Шахтар назвав найкращого гравця листопада

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник визнаний найкращим гравцем листопада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні серед уболівальників Різник набрав 80,6% голосів уболівальників. Він випередив Олександра Зубкова, Артема Бондаренка та Егіналду.

У листопаді воротар провів 5 матчів і встановив рекорд за сейвами в поєдинку Ліги чемпіонів із ПСВ.

Напередодні Шахтар з голами Невертона, Судакова та Траоре обіграв Ворсклу в чемпіонаті України.