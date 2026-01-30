Кінарейкін – про іспанського тренера Карпат: Треба мати велике бажання, щоб розуміти наш менталітет

Український воротар Яків Кінарейкін в інтерв'ю Чемпіону висловився з приводу нового головного тренера львівських Карпат Франа Фернандеса.

8 січня 2026 року "леви" офіційно презентували іспанського коуча, який замінив біля керма львів'ян Владислава Лупашка. Карпати не стали розкривати деталей угоди.

Голкіпер Вільярреала припустив, що ця зміна наставника може дати команді позитивний імпульс на другу частину сезону-2025/26.

"Тут питання, чи готова людина миритись із менталітетом українців. Головне, щоб він розумів, що робота з іспанцями є трохи інакшою. Треба мати велике бажання, щоб розуміти наш менталітет, кожного гравця та знайти до футболістів свій підхід. Не дивився, як грали попередні команди Фернандеса, не дуже знайомий із його роботою. Гадаю, що ця зміна може дати позитивний імпульс команді", – сказав Яків.

Цікаво, що саме Карпати були останнім клубом 22-річного футболіста перед переїздом в Іспанію. У зелено-білій футболці Кінарейкін провів 13 матчів, у яких пропустив 12 голів та відіграв 5 "сухих" поєдинків.

Також Яків пограв за Дніпро-1 (14 ігор). Має досвід виступів за молодіжну збірну України (2 зустрічі).

Повне інтерв'ю з талановитим голкіпером читайте на Чемпіоні вже у суботу, 31 січня, о 19:00.

Нагадаємо, що Карпати закінчили першу частину сезону на 9-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок. "Леви" розпочнуть другу половину розіграшу української першості виїзним поєдинком проти донецького Шахтаря. Зустріч запланована на 22 лютого (старт о 15:30). Гра відбудеться на "Арені Львів", тому для команди Фернандеса цей матч можна назвати "домашнім".

Раніше свою думку про Фернандеса висловив ще один колишній гравець "зелено-білих" Сергій Мякушко.