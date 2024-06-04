Кімміх — про збірну України: Складно забити супернику, який захищається так добре

Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх підбив підсумки товариського матчу проти України, який завершився нульовою нічиєю.

Його слова наводить Buli News.

"Ми провели хорошу гру. Українці не могли б скаржитися, якби ми виграли 1:0 чи 2:0. Складно забити супернику, який так добре захищається. У нас було багато дуже хороших моментів, чого не можна сказати про команду, яка грає за схемою 5-4-1", — сказав Кімміх.

"Бундестім" домінувала весь матч. Показник очікуваних голів німців склав 2,26, тоді як Україна награла лише на 0,53 xG.

Заключний поєдинок у межах підготовки до домашнього Євро-2024 команда Юліана Нагельсманна проведе 7 червня. Суперник — збірна Греції.

А от Україна перед стартом чемпіонату проведе ще дві товариські гри: 7 червня проти Польщі, а 11-го — проти Молдови.