Кім Чен Ин дозволив транслювати АПЛ у Північній Кореї, але з умовами
Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин дозволив транслювати в країні матчі Англійської Прем'єр-ліги, але з певною кількістю умов.
Так, корейці побачать лише 60 хвилин матчу. До того ж їх транслюватимуть не в прямому етері, а після монтажу та цензурного редагування.
З етеру повністю приберуть усі епізоди за участю гравців Південоої Кореї – Кім Джі Су (Брентфорд) та Хван Хі Чан (Вулвергемптон). Також у процесі монтажу планують прибрати англомовні написи на стадіоні, замінивши їх північнокорейською графікою, а сцени з ЛГБТК+ символікою – вирізатимуть.
