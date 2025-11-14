Українська правда
Кім Чен Ин дозволив транслювати АПЛ у Північній Кореї, але з умовами

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 11:25
Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин дозволив транслювати в країні матчі Англійської Прем'єр-ліги, але з певною кількістю умов.

Про це пише Football Tweet.

Так, корейці побачать лише 60 хвилин матчу. До того ж їх транслюватимуть не в прямому етері, а після монтажу та цензурного редагування.

З етеру повністю приберуть усі епізоди за участю гравців Південоої Кореї – Кім Джі Су (Брентфорд) та Хван Хі Чан (Вулвергемптон). Також у процесі монтажу планують прибрати англомовні написи на стадіоні, замінивши їх північнокорейською графікою, а сцени з ЛГБТК+ символікою – вирізатимуть. 

Раніше повідомлялось, що інший диктаторський режим Талібан, заборонив гру у шахи в своїй країні.

