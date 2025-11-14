Кім Чен Ин дозволив транслювати АПЛ у Північній Кореї, але з умовами

Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин дозволив транслювати в країні матчі Англійської Прем'єр-ліги, але з певною кількістю умов.

Про це пише Football Tweet.

Так, корейці побачать лише 60 хвилин матчу. До того ж їх транслюватимуть не в прямому етері, а після монтажу та цензурного редагування.

🇰🇵 North Korean leader Kim Jong-un has agreed to broadcast Premier League matches in his country, but under strict conditions:



1️⃣ Games will not be broadcast live and will be re-edited before airing.



2️⃣ Each game will be shortened to 60 minutes instead of the full 90 minutes.… pic.twitter.com/59Af8aOfJJ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 13, 2025

З етеру повністю приберуть усі епізоди за участю гравців Південоої Кореї – Кім Джі Су (Брентфорд) та Хван Хі Чан (Вулвергемптон). Також у процесі монтажу планують прибрати англомовні написи на стадіоні, замінивши їх північнокорейською графікою, а сцени з ЛГБТК+ символікою – вирізатимуть.

Раніше повідомлялось, що інший диктаторський режим Талібан, заборонив гру у шахи в своїй країні.