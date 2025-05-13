В Афганістані заборонили грати у шахи

Терористичне угрупування Талібан, яке з 2021 року контролює усі процеси в Афганістані, заборонило грати у шахи в країні.

Про це повідомляє Zamin.

Міністерство Талібану з пропаганди чеснот і запобігання пороку оголосило шахи харамом, тобто гріхом. Представники місцевої Федерації намагались оскаржити це рішення, але без успіху.

Згодом мінпропаганди розпустило усі шахові клуби та Федерацію. Представники організації заявили, що фактично їх діяльність призупинено з 2021 року, але зараз це підтвердилось на рівні державної влади.

На думку Талібану, шахи – азартна гра, тому їй не місце у такі релігійній країні.

Цікаво, що раніше місцева влада заборонила грати жінкам у футбол, тому ФІФА погодила створення збірної Афганістану "у вигнанні". Постає питання, чи піде на подібний крок ФІДЕ, враховуючи всі обставини.

Раніше повідомлялось, що в Англії трансгендерам заборонили брати участь у жіночих змаганнях.