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Мбаппе подав позов проти ПСЖ, звинувативши свій колишній клуб у шантажі

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 18:11
Мбаппе подав позов проти ПСЖ, звинувативши свій колишній клуб у шантажі
Кіліан Мбаппе
Getty images

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе подав до суду на свій колишній клуб ПСЖ.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, француз подав позов проти ПСЖ, звинувативши клуб у шантажі. Зокрема, у 2023 році паризький клуб заборонив форварду тренуватися з основною командою, намагаючись змусити його підписати новий контракт.

Двоє слідчих суддів ухвалили справу для розслідування.

Юристи стверджують, що якщо суд визнає дії клубу моральним тиском, то це стане прецедентом для всього світу спорту. Справа може вийти на рівень конфлікту з УЄФА – у разі офіційного повідомлення ФФФ у ПСЖ можуть відкликати ліцензію на єврокубки.

Раніше Мбаппе також заявив, що не отримував частину зарплати та бонусів (приблизно 55 мільйонів євро), які Ігрова ліга Франції (LFP) вимагала від ПСЖ виплатити ще у вересні 2024 року. Проте клуб подав апеляцію і кошти залишилися замороженими. У травні суд Парижа зняв арешт із цих 55 мільйонів євро. У відповідь ПСЖ подав зустрічний позов проти Мбаппе на 98 мільйонів євро – за нібито завдані клубу збитки.

Нагадаємо, влітку 2024 року Мбаппе покинув ПСЖ у статусі вільного агента та приєднався до мадридського Реала. Напередодні повідомлялося, що Кіліан у наступному сезоні буде грати під новим номером. Також раніше француз назвав свого фаворита на Золотий м'яч.

ПСЖ Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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