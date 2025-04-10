Адвокати Мбаппе погрожують ПСЖ усуненням від єврокубків: 55 млн євро на рахунках клубу вже заморозили

Суд заарештував 55 мільйонів євро на рахунках ПСЖ через борг перед колишнім гравцем клубу Кіліаном Мбаппе, який нині виступає за Реал.

Про це повідомляє L’Equipe.

Ця сума відповідає боргу ПСЖ перед форвардом і включає в себе частину підписного бонусу, зарплату за останні три місяці перебування Мбаппе в команді.

Арешт коштів є запобіжним заходом, спрямованим на те, щоб змусити французький клуб виплатити борг зірковому футболісту.

Ба більше, сторона Мбаппе також звертається до Французької футбольної федерації (FFF), аби вона повідомила УЄФА про наявність заборгованості ПСЖ, яка може позбавити клуб ліцензії УЄФА на участь у Лізі чемпіонів сезону 2025/2026.

Окрім того, подано скарги на невстановлених осіб за публічні образи у соціальних мережах. Засідання у цій справі призначене на 26 травня в Паризькому суді.

Раніше Кіліан відкинув будь-які припущення про те, що між ним і Вінісіусом Жуніором існує напруженість.