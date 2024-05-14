Вп'яте поспіль: Мбаппе найкращий у французькій Лізі 1

Вінгер національної збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе названий найкращим гравцем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.

𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝟓 ⭐️ 5e Trophée UNFP consécutif de meilleur joueur de @Ligue1Ubereats pour @kylianmbappe



Félicitations, au revoir et à... bientôt Kylian 📷 #TropheesUNFP pic.twitter.com/VTptBwJfTC — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

25-річний футболіст отримував приз у 2019, 2021, 2022 та 2023 роках. 2020-го нагороду не вручали через пандемію коронавірусу.

Тричі цю нагороду вручали Златану Ібрагімовичу, двічі – Едену Азару.

Мбаппе забив 27 голів і віддав 7 результативних передач у 29 матчах сезону в чемпіонаті Франції. Кіліан лідирує у списку бомбардирів турніру, випереджаючи форварда Лілля Джонатана Девіда на 8 голів.

Нагадаємо, між Мбаппе та президентом паризького клубу Нассером Аль-Хелайфі сталася сутичка перед грою Ліги 1.

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