Вп'яте поспіль: Мбаппе найкращий у французькій Лізі 1
Вінгер національної збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе названий найкращим гравцем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.
25-річний футболіст отримував приз у 2019, 2021, 2022 та 2023 роках. 2020-го нагороду не вручали через пандемію коронавірусу.
Тричі цю нагороду вручали Златану Ібрагімовичу, двічі – Едену Азару.
Мбаппе забив 27 голів і віддав 7 результативних передач у 29 матчах сезону в чемпіонаті Франції. Кіліан лідирує у списку бомбардирів турніру, випереджаючи форварда Лілля Джонатана Девіда на 8 голів.
Нагадаємо, між Мбаппе та президентом паризького клубу Нассером Аль-Хелайфі сталася сутичка перед грою Ліги 1.
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