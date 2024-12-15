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Валенсія хоче запросити тренера, який 19 років тому вже тренував клуб

Руслан Травкін — 15 грудня 2024, 12:48
Валенсія хоче запросити тренера, який 19 років тому вже тренував клуб
Рубен Бараха
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Валенсія після невдалого старту сезону може змінити Рубена Бараху на Кіке Санчеса Флореса.

Про це пише Mundo Deportivo.

Валенсія програла 3 матчі поспіль у Ла Лізі і опустилася на останнє місце в таблиці. "Кажани" набрали лише 10 очок за 15 поєдинків.

Керівництво клубу почало перемовини з 59-річним фахівцем. Зараз Валенсія очікує його відповідь.

Кіке Санчес Флорес тренував Валенсію з 2005 до 2007 року. Він двічі виводив команду до Ліги чемпіонів.  Він також тренував Бенфіку, Атлетико, Вотфорд, Хетафе, Севілью та клуби з Азії.

Нагадаємо, легенда Севільї провів останній матч за команду.

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