Валенсія хоче запросити тренера, який 19 років тому вже тренував клуб

Валенсія після невдалого старту сезону може змінити Рубена Бараху на Кіке Санчеса Флореса.

Про це пише Mundo Deportivo.

Валенсія програла 3 матчі поспіль у Ла Лізі і опустилася на останнє місце в таблиці. "Кажани" набрали лише 10 очок за 15 поєдинків.

Керівництво клубу почало перемовини з 59-річним фахівцем. Зараз Валенсія очікує його відповідь.

Кіке Санчес Флорес тренував Валенсію з 2005 до 2007 року. Він двічі виводив команду до Ліги чемпіонів. Він також тренував Бенфіку, Атлетико, Вотфорд, Хетафе, Севілью та клуби з Азії.

Нагадаємо, легенда Севільї провів останній матч за команду.