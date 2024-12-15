Легенда Севільї провів останній домашній матч за клуб

Правий захисник Севільї Хесус Навас зіграв свій останній домашній матч за команду.

Про це повідомляє пресслужба "нервіонців".

Сталося це у матчі 17-го туру іспанської Прімери проти галісійської Сельти. Команда Хесуса Наваса при підтримці заповненого Рамон Санчес Пісхуан змогла мінімально обіграти Сельту – 1:0.

Перед початком зустрічі Навас пройшов коридором честі разом зі своїми синами. Багаторічний лідер "нервіонців" вийшов у стартовому складі, а на 71-й хвилині був замінений та покинув поле зі сльозами на очах, але під аплодисменти вболівальників.

39-річний правий захисник – вихованець Севільї. За клуб іспанець зіграв 702 матчі: 39 голів та 119 асистів. Свого часу гравець кілька років грав за межами Іспанії – за Манчестер Сіті.

Раніше Хесус зізнався, що роками грав з травмою стегна. Про це він сповістив на пресконференції перед фіналом чемпіонату Європи-2024.