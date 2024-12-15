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Легенда Севільї провів останній домашній матч за клуб

Микита Павлів — 15 грудня 2024, 07:34
Легенда Севільї провів останній домашній матч за клуб
Хесус Навас
FC Sevilla

Правий захисник Севільї Хесус Навас зіграв свій останній домашній матч за команду.

Про це повідомляє пресслужба "нервіонців".

Сталося це у матчі 17-го туру іспанської Прімери проти галісійської Сельти. Команда Хесуса Наваса при підтримці заповненого Рамон Санчес Пісхуан змогла мінімально обіграти Сельту – 1:0. 

Перед початком зустрічі Навас пройшов коридором честі разом зі своїми синами. Багаторічний лідер "нервіонців" вийшов у стартовому складі, а на 71-й хвилині був замінений та покинув поле зі сльозами на очах, але під аплодисменти вболівальників.

39-річний правий захисник – вихованець Севільї. За клуб іспанець зіграв 702 матчі: 39 голів та 119 асистів. Свого часу гравець кілька років грав за межами Іспанії – за Манчестер Сіті.

Раніше Хесус зізнався, що роками грав з травмою стегна. Про це він сповістив на пресконференції перед фіналом чемпіонату Європи-2024.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Навас Прімера Севілья Сельта

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