Форвард Баварії став найкращим гравцем Бундесліги сезону 2024/25

Найкращим гравцем Бундесліги сезону 2024/25 був визнаний форвард Баварії Гаррі Кейн.

Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Нападник збірної Англії став чемпіоном Німеччини, це його перший титул у кар'єрі. Також 31-річний футболіст став найкращим бомбардиром турніру, забивши 26 голів у 31 зіграних матчах.

Зазначимо, що з 2011 по 2023 рік форвард грав у складі Тоттенгема. За цей час футболіст став найкращим бомбардиром в історії "шпор", ставав найкращим бомбардиром Євро, Ліги чемпіонів, АПЛ та Європи (Золота бутса), але жодного разу не вигравав командний трофей.

За часи кар'єри в Лондоні Кейн програв фінали Ліги чемпіонів, два фінали Кубка Ліги, а у 2017 році посів друге місце в АПЛ.

Раніше у мережі завірусилось бурхливе святкування англійцем свого чемпіонського титулу з Баварією.