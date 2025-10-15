Українська правда
Кейн побив 36-річний рекорд Лінекера за збірну Англії

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 10:31
Нападник Баварії Гаррі Кейн побив рекорд Гаррі Лінекера, який тримав понад 30 років. 

Про це повідомляє Talksport.

Напередодні збірна Англії розгромила Латвію та кваліфікувалась на чемпіонат світу, а сам форвард відзначився дублем.

Це допомогло йому забити 18 м'ячів за національну команду, граючи за межами країни. Раніше цей рекорд належав Гарі Лінекеру – 17 м'ячів у період з 1986 по 1989, коли він виступав за Барселону.

Нагадаємо, Кейн приєднався до Баварії з Тоттенгема у 2023 році за 100 млн євро.

Раніше англійський нападник став найкращим футболістом місяця у Бундеслізі.

