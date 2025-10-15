Кейн побив 36-річний рекорд Лінекера за збірну Англії

Нападник Баварії Гаррі Кейн побив рекорд Гаррі Лінекера, який тримав понад 30 років.

Про це повідомляє Talksport.

Напередодні збірна Англії розгромила Латвію та кваліфікувалась на чемпіонат світу, а сам форвард відзначився дублем.

Це допомогло йому забити 18 м'ячів за національну команду, граючи за межами країни. Раніше цей рекорд належав Гарі Лінекеру – 17 м'ячів у період з 1986 по 1989, коли він виступав за Барселону.

Нагадаємо, Кейн приєднався до Баварії з Тоттенгема у 2023 році за 100 млн євро.

Раніше англійський нападник став найкращим футболістом місяця у Бундеслізі.