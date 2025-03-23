Зірка Баварія пожалілася, що керівництво ігнорує матчі жіночої команди

Зірка жіночої Баварії Джулія Гвінн пожалілася, що керівництво команди не прийшло на важливу гру 1/2 фіналу Кубку Німеччини проти Гоффенгайму, в якому мюнхенська команда здобула перемогу з рахунком 5:0.

Її слова наводить Sport.de.

"Тренер жіночої збірної Крістіан Вюк сидить на трибунах. Але ніхто з чоловічої команди Баварії не сидить. Це трохи прикро. Я вважаю, що це одна з найбільших ігор сезону. Ми чудово працюємо в лізі, тому півфінал кубка – це те, на чому ти сподіваєшся бути присутнім. Це справжня ганьба", – не приховувала своєї думки 25-річна футболістка.

Гвінн грає за Баварію з 2019 року. За цей час вона тричі ставала чемпіонкою Німеччини. До цього виступала за Фрайбург. На рахунку півзахисниці 59 поєдинків за національну збірну, забила 14 голів.

Нагадаємо, українська футболістка отримала російське громадянство.