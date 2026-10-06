Англія розгромила Чехію, Іспанія вирвала вольову перемогу над Хорватією в Лізі націй

У вівторок, 6 жовтня, відбувся ряд матчів четвертого туру Ліги націй-2026/27. У Лізі А Англія вдома завдяки дублю Гаррі Кейна розгромила Чехію. Іспанія на виїзді вирвала вольову перемогу 2:1 над Хорватією, якій не вдалося реабілітуватися за 0:7 від Англії у попередньому турі. Дубль оформив Мікель Меріно, а автор першого голу, Іван Перішич, наприкінці матчу залишив Хорватію в меншості, після чого команда Славена Білича пропустила вдруге.

У Лізі В Швейцарця та Словенія здобули перемоги над Північною Македонією та Шотландією відповідно. У Лізі С Словаччина на виїзді розгромила Молдову, також перемоги здобули Білорусь, Болгарія та Албанія.

Ліга націй-2026/27

4 тур, 6 жовтня

Ліга А

Англія – Чехія – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 27 Цоуфал (автогол), 2:0 – 40 Кейн, 3:0 – 57 Кейн

Хорватія – Іспанія – 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Перішич, 1:1 – 61 Меріно, 1:2 – 89 Меріно

Вилучення: 85 Перішич

Ліга В

Швейцарія – Північна Македонія – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Рідер, 2:0 – 74 Манзамбі, 3:0 – 81 Ндоє

Шотландія – Словенія – 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Крісті, 1:1 – 57 Матко, 1:2 – 71 Штурм

Ліга С

Казахстан – Фарерські острови – 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Кнудсен, 0:2 – 63 Турі, 1:2 – 68 Малий, 2:2 – 76 Аліп

Вилучення: 65 Агнарссон (Фарерські острови), 85 Малий (Казахстан)

Албанія – Сан-Марино – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Асллані, 1:1 – 66 Лаццарі, 2:1 – 90+3 Асллані

Білорусь – Фінляндія – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 1 Шуманський

Естонія – Ісландія – 0:0 (0:0)

Люксембург – Болгарія – 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Балов, 0:2 – 34 Ілієв

Молдова – Словаччина – 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 8 Стрелец, 0:2 – 44 Суслов, 0:3 – 60 Ганцко, 0:4 – 75 Хараслін

Це були заключні матчі Ліги націй в цій міжнародній паузі. Два заключних тури групового етапу турніру пройдуть в листопаді поточного року.

Напередодні Україна програла Угорщині 1:2.