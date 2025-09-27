Українська правда
Кейн побив рекорд Голланда та Роналду, ставши найшвидшим автором 100 голів за клуб у топ-5 лігах

Олексій Мурзак — 27 вересня 2025, 00:34
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападник Баварії Гаррі Кейн, який оформив дубль у матчі 5-го туру Бундесліги проти Вердера (4:0), довів лік забитих голів у футболці мюнхенського клубу до 100 голів.

Про це повідомив статистичний портал Opta.

За підрахунками порталу, Кейн став найшвидшим гравцем, який забив перші 100 голів за один клуб у топ-5 європейських лігах у XXI столітті.

Попередній рекорд належав Кріштіану Роналду та Ерлінгу Голланду – обидва досягли позначки у 100 забитих м’ячів за Реал та Манчестер Сіті відповідно за 105 матчів, так як Кейн покорив це досягнення, зігравши 104 поєдинки.

Напередодні повідомлялося, що Баварія зацікавлена в підписанні форварда Ювентуса та збірної Сербії Душана Влаховича.

Кріштіану Роналду Гаррі Кейн Ерлінг Голланд Баварія Мюнхен

