Про нього ніхто не чув: Лінекер звинуватив Бєланова у крадіжці Золотого м'яча

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер досі не може змиритися з тим, що не здобув Золотий м'яч-1986.

Про це він заявив в етері програми "The Rest Is Football".

Під час спілкування з іспанцем Родрі, який отримав Золотий м'яч у 2024 році, Лінекер заявив, що його пограбували у 1986 році.

"Мене пограбували. Золотий м'яч отримав той, про кого ти ніколи не чув. Ігор Беланофф!", – розповів Лінекер.

Нагадаємо, що у 1986 році Бєланов набрав 84 очки, в той час, як англієць посів друге місце з 62 балами.

Зазначимо, що Лінекер у той сезон-1985/86 відзначився 30 голами за Евертон та 20 голами на старті наступного сезону за Барселону.

Водночас Бєланов у складі Динамо Київ виграв чемпіонат та Суперкубок СРСР та Кубок володарів Кубків. На його рахунку 14 голів у 32 матчах.